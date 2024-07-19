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Яковлев Николай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Николай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
3,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Грузинская волость
Место
Стеремна
Место события
Стеремна, Грузинская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2603
Яковлев Николай - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Яковлев Николай кр. дер. Стеремна Грузинской в.

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