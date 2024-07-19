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Языкин Андрей Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Языкин Андрей Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
731 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Чудово
Место события
Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2602
Языкин Андрей Андреевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Языкин Андрей Андреевич кр. ст. Чудово

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