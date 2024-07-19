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Юберг Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Юберг Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место события
Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2599
Юберг Ян - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Юберг Ян кр. Богдановского общ. Трясовской в.

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