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Юрманек Ян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Юрманек Ян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место события
Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2598
Юрманек Ян - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Юрманек Ян кр. Николаевского общ. Троицкой в.

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