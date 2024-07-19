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Юркин Юрий Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Юркин Юрий Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
18,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место события
Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2596
Юркин Юрий Яковлевич - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Юркин Юрий Яковлевич отст. ряд. Пельгор. в.

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