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Эгерштром Михаил Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эгерштром Михаил Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
27,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место события
Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2595
Эгерштром Михаил Федорович - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Эгерштром Михаил Федорович отст. полк. (Трясов. в.)

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