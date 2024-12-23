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Эгле Матис

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эгле Матис
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
24,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Нащи
Место события
Нащи, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2594
Эгле Матис - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Эгле Матис кр. дер. Нащи Черновской в.

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