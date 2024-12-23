Эдельсман Роланд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭдельсман Роланд

Эдельсман Роланд

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эдельсман Роланд
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Скачели
Место события
Скачели, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2593
Эдельсман Роланд
Текст оригинальной записи
Эдельсман Роланд курляндец прож. на п. Скачели Черновской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.