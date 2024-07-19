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Эльберг Юрий Христианов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Эльберг Юрий Христианов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
военные
Ценз
34,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место
Малиновки
Место события
Малиновки, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2588
Эльберг Юрий Христианов - сословие: военные
Текст оригинальной записи
Эльберг Юрий Христианов зап. ряд. д. Малиновки Пельгорской в.

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