Эльберг Юрий Христианов
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Эльберг Юрий Христианов
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- военные
- Ценз
- 34,1
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Новгородский уезд
- Волость
- Пельгорская волость
- Место
- Малиновки
- Место события
- Малиновки, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2588
Эльберг Юрий Христианов - сословие: военные
- Текст оригинальной записи
- Эльберг Юрий Христианов зап. ряд. д. Малиновки Пельгорской в.
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