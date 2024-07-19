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Щелканов Иван Дмитриев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щелканов Иван Дмитриев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
15,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Дубовицкая волость
Место
Б. Березниц
Место события
Б. Березниц, Дубовицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2587
Щелканов Иван Дмитриев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Щелканов Иван Дмитриев кр. д. Б. Березниц Тесов. в.

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