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Ширяев Николай Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ширяев Николай Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
188,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2582
Ширяев Николай Михаилович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Ширяев Николай Михаилович Гжатский мещ.

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