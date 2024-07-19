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Шубин Иван Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шубин Иван Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
48,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Троицкая волость
Место события
Троицкая волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2580
Шубин Иван Васильевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Шубин Иван Васильевич Лугский мещ. Троицкой в.

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