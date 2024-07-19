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Штрейс Богдан Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Штрейс Богдан Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
166,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2579
Штрейс Богдан Иванович
Текст оригинальной записи
Штрейс Богдан Иванович куп. г. Новгорода

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