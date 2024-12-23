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Шлопопин Кондратий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шлопопин Кондратий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Велегощ
Место события
Велегощ, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2577
Шлопопин Кондратий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Шлопопин Кондратий кр. д. Велегощ Тесов. вол.

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