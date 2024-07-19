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Шапилло Флориан Войцехович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шапилло Флориан Войцехович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
394 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Чудово
Место события
Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2575
Шапилло Флориан Войцехович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Шапилло Флориан Войцехович мещ. (ст. Чудово)

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