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Шишкин Михаил Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шишкин Михаил Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
297 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2574
Шишкин Михаил Александрович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Шишкин Михаил Александрович кр. с. Грузина

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