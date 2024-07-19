Шишкин Михаил Игнатьевич
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Шишкин Михаил Игнатьевич
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- мещанство
- Ценз
- 4040 р.
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Новгородский уезд
- Место
- Чудово
- Место события
- Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2573
Шишкин Михаил Игнатьевич - сословие: мещанство
- Текст оригинальной записи
- Шишкин Михаил Игнатьевич мещ. (ст. Чудово)
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