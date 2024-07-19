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Шемякин Дмитрий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шемякин Дмитрий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2567
Шемякин Дмитрий Васильевич
Текст оригинальной записи
Шемякин Дмитрий Васильевич губ. секр. (по дов. матери)

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