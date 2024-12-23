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Чабров Федор Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чабров Федор Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
19,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Тесовская волость
Место
Заполья
Место события
Заполья, Тесовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2563
Чабров Федор Васильевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Чабров Федор Васильевич кр. д. Заполья Тесов. в.

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