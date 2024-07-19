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Чебыкин Александр Нестерович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чебыкин Александр Нестерович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
24,2 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место события
Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2562
Чебыкин Александр Нестерович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Чебыкин Александр Нестерович двор. (Самокр. в.)

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