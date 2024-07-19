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Чекалин Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чекалин Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
937 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Волхов
Место события
Волхов, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2558
Чекалин Федор Иванович
Текст оригинальной записи
Чекалин Федор Иванович (ст. Волхов)

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