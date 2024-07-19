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Чиченин Федор Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чиченин Федор Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1111 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Чудово
Место события
Чудово, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2556
Чиченин Федор Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Чиченин Федор Иванович кр. (ст. Чудово)

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