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Чекулин Павел Петрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чекулин Павел Петрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
230 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, 0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2555
Чекулин Павел Петрович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Чекулин Павел Петрович кр. села Грузина

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