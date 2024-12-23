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Чокор Герман Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чокор Герман Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
21,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Пельгорская волость
Место
Смердыни
Место события
Смердыни, Пельгорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2553
Чокор Герман Дмитриевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Чокор Герман Дмитриевич кр. д. Смердыни Пельгор. в.

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