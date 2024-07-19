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Чермак Лев Карлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чермак Лев Карлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
169,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2551
Чермак Лев Карлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Чермак Лев Карлович сын двор. С.-Петербург Б. Г ребецкая № 11 кв. 7

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