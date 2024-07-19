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Цан Миккель Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Цан Миккель Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
38,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Подберезская волость
Место
Крутой Ручей
Место события
Крутой Ручей, Подберезская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2549
Цан Миккель Николаев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Цан Миккель Николаев кр. д. Крутой Ручей Подбер в.

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