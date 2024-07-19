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Цирин Егор Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Цирин Егор Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
18,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Дубни
Место события
Дубни, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2548
Цирин Егор Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Цирин Егор Иванов кр. д. Дубни Трясовской вол.

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