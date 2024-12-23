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Хорьков Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хорьков Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Сергова
Место события
Сергова, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2545
Хорьков Михаил - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Хорьков Михаил кр. д. Сергова Трясовской вол.

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