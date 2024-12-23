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Хомов Алексей Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хомов Алексей Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
55
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Мячина
Место события
Мячина, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2543
Хомов Алексей Алексеевич - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Хомов Алексей Алексеевич кр. д. Мячина Чернов. в.

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