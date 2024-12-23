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Харламов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Харламов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Самокражская волость
Место
Воронина
Место события
Воронина, Самокражская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2541
Харламов Михаил - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Харламов Михаил кр. д. Воронина Самокражской вол.

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