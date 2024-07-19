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Харчевников Андрей Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Харчевников Андрей Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
932 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место
Грузина
Место события
Грузина, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2539
Харчевников Андрей Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Харчевников Андрей Иванович кр. с. Грузина

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