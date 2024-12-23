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Федоров Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Кшентиц
Место события
Кшентиц, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2530
Федоров Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Петр кр. д. Кшентиц Трясов. вол.

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