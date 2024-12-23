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Федоров Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
44
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Завала
Место события
Завала, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2526
Федоров Петр - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Петр кр. д. Завала Трясов. вол.

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