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Фндоров Спиридон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фндоров Спиридон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Сельца
Место события
Сельца, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2525
Фндоров Спиридон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фндоров Спиридон кр. д. Сельца Трясов. вол.

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