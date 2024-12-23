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Федоров Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
13,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Кшентиц
Место события
Кшентиц, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2521
Федоров Григорий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Григорий кр. д. Кшентиц Трясов. вол.

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