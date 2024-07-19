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Федоров Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Трясовская волость
Место
Сосниц
Место события
Сосниц, Трясовская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2517
Федоров Дмитрий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Дмитрий кр. д. Сосниц Трясовской вол.

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