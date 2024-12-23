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Ферапонтов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ферапонтов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Дорогобуж
Место события
Дорогобуж, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2508
Ферапонтов Андрей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Ферапонтов Андрей кр. д. Дорогобуж Черновской вол.

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