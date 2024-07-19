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Федоров Феоктист

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Феоктист
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
20,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Терохани
Место события
Терохани, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2504
Федоров Феоктист - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Феоктист кр. д. Терохани Черновской вол.

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