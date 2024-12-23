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Фролов Филипп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фролов Филипп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
6,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Мыселки
Место события
Мыселки, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2497
Фролов Филипп - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фролов Филипп кр. д. Мыселки Чернов. вол.

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