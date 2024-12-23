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Федоров Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
39,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Гастухова
Место события
Гастухова, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2494
Федоров Семен - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Семен кр. д. Гастухова Чернов. вол.

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