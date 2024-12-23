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Федоров Елисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Елисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
10,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Черное
Место события
Черное, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2492
Федоров Елисей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Елисей кр. с. Черного Чернов. вол.

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