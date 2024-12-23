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Финагин Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Финагин Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Ракомская волость
Место
Яровиц
Место события
Яровиц, Ракомская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2486
Финагин Андрей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Финагин Андрей кр. д. Яровиц Ракомской вол.

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