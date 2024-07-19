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Федоров Петр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Петр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Раком. в.
Место события
Раком. в., Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2484
Федоров Петр Александрович
Текст оригинальной записи
Федоров Петр Александрович архитектор (Раком. в.)

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