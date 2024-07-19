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Фридулин Денис Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фридулин Денис Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
42
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2482
Фридулин Денис Иванович - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Фридулин Денис Иванович кр. Ямбург. у. С.-Петерб. г.

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