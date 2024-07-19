Федоров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Тимофей

Федоров Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
52,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Черновская волость
Место
Марьина
Место события
Марьина, Черновская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2479
Федоров Тимофей - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Тимофей кр. д. Марьина Чернов. вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.