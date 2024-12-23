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Федоров Василий Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Василий Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
278,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Ракомская волость
Место
Заболотья
Место события
Заболотья, Ракомская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2478
Федоров Василий Тимофеев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Василий Тимофеев кр. д. Заболотья Раком. в.

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