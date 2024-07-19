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Феофанов Антон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Феофанов Антон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
24,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Красноборская волость
Место события
Красноборская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2477
Феофанов Антон - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Феофанов Антон кр. д. Вольной Горки Селогор. вол.

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