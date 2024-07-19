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Федоров Евстигней

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Евстигней
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
26,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Горы
Место события
Горы, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2475
Федоров Евстигней - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федоров Евстигней кр. с. Горы Селогор. вол.

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