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Федотов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федотов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Место события
0, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2474
Федотов Федор - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Федотов Федор кр. д. Вольной Горки Селогор. вол.

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