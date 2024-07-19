Филатов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Иван Иванов

Филатов Иван Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филатов Иван Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Новгородский уезд
Волость
Селогорская волость
Место
Вольной Горки
Место события
Вольной Горки, Селогорская волость, Новгородский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 88. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 2472
Филатов Иван Иванов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Филатов Иван Иванов кр. д. Вольной Горки Селогор. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.